سيكون برشلونة حامل اللقب أمام فرصة صدارة مؤقتة اليوم الجمعة عندما يستضيف إشبيلية في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني، قبيل الموقعة القوية المرتقبة غدا بين الوصيف ريال مدريد (18 نقطة) ومضيفه المتصدر المفاجئ لـ «الليغا» جيرونا برصيد 19 نقطة.



ويسعى برشلونة، صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة، اليوم للعودة إلى سكة الانتصارات التي شهدت عرقلة لسلسلة النادي الكاتالوني في التعثر أمام ريال مايوركا 2-2 الثلاثاء.



وإذ إن الأنظار ستبقى شاخصة صوب كاتالونيا، فإن الضوء سيكون باتجاه جيرونا الذي أخذ أندية الدوري الإسباني بغتة، واقتحم على حين غرة صدارة ترتيب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه.



وتلقى النادي الملكي ضربة جديدة مع إصابة مدافعه الدولي النمساوي دافيد ألابا، ما يزيد من معاناته في خط الدفاع مع غياب البرازيلي إدير ميليتاو أيضا.



وفي بقية لقاءات الغد، يلعب خيتافي مع فياريال، ورايو فايكانو مع ريال مايوركا، وريال سوسييداد مع أتلتيك بلباو.



واستعاد ريال مدريد، وصيف بطل الموسم الماضي، توازنه بتغلبه على ضيفه لاس بالماس 2-0، واستغل جيرونا تعثر شريكه السابق برشلونة وانفرد بالصدارة بفوزه الثمين على مضيفه فياريال 2-1 في المرحلة السابعة من «الليغا».



وعوض النادي الملكي خسارته القاسية أمام جاره أتلتيكو مدريد 1-3 في دربي العاصمة الأحد على ملعب «ميتروبوليتانو»، وحقق فوزه السادس هذا الموسم بفضل هدفي إبراهيم دياس (45+3) وخوسيلو (54).



وفي مباريات أخرى، تعادل أتلتيك بلباو مع ضيفه خيتافي 2-2، وقاديش مع رايو فايكانو 0-0، وخسر فالنسيا على أرضه من ضيفه ريال سوسييداد 0-1.