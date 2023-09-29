ألحق ساسوولو الخسارة الأولى بإنتر بالفوز عليه 2-1 في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فاسحاً المجال أمام جاره وغريمه ميلان للحاق به إلى الصدارة عقب تغلبه على مضيفه كالياري 3-1.



ويدين ساسوولو بفوزه إلى مهاجمه الدولي دومينيكو بيراردي الذي ساهم في قلبه الطاولة على إنتر عندما حول تخلفه بهدف للمدافع الدولي الهولندي دنزل دامفريس (45+1) إلى فوز بهدفين صنع الأول لزميله لاعب الوسط الألباني نديم بايرامي (54) وسجل بنفسه الثاني في الدقيقة 63.



واستغل ميلان تعثر جاره ولحق به الى الصدارة بفوزه الثمين على مضيفه كالياري 3-1.



وقلب الفريق اللومبادري الطاولة على أصحاب الأرض الذين كانوا سباقين الى التسجيل عبر الأنغولي زيتو لوفومبو (29)، فرد بثلاثية تناوب على تسجيلها السويسري نواه أوكافور (40) والإنجليزيان فيكايو توموري (45) وروبن لوفتوس تشيك (60).



وهو الفوز الثاني تواليا لميلان بعد خسارته المذلة أمام جاره إنتر 1-5 في المرحلة الرابعة، والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 15 نقطة مستعيدا المركز الثاني بفارق نقطتين أمام يوفنتوس، وبفارق الأهداف خلف جاره إنتر.



وفاز إمبولي على ساليرنيتانا 1-0، لاتسيو على تورينو 2-0، وأتالانتا على هيلاس فيرونا 1-0.



وتنفس نابولي، حامل اللقب، الصعداء بفوزه على ضيفه أودينيزي 4-1.



وسجل أهداف نابولي كل من الپولندي بيوتر جيلينسكي (19 من ركلة جزاء) والنيجيري فيكتور أوسيمهن (39) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (74) والأرجنتيني جيوفاني سيميوني (82)، فيما سجل هدف أودينيزي الصربي لازار سمردزيتش (81).



هذا، وتنطلق غدا السبت مباريات المرحلة السابعة، حيث يلعب ليتشي مع نابولي، وميلان مع لاتسيو في قمة منتظرة، وساليرنيتانا مع إنتر.



ألمانيا



تبدأ مساء اليوم الجمعة لقاءات المرحلة السادسة من الدوري الألماني بلقاء وحيد يجمع بين هوفنهايم وبوروسيا دورتموند، على أن تستكمل المنافسات غدا بمواجهات بوخوم مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وهايدينهايم مع يونيون برلين، وكولن مع شتوتغارت، وماينتس مع باير ليفركوزن، وفولفسبورغ مع آينتراخت فرانكفورت، فيما ستجمع قمة مباريات المرحلة لايبزيغ صاحب المركز الرابع برصيد 12 نقطة مع ضيفه المتصدر بايرن ميونيخ برصيد 13 نقطة بالتساوي مع باير ليفركوزن.



وفي مسابقة كأس ألمانيا، أكمل لايبزيغ حامل اللقب عقد المتأهلين إلى الدور الثاني بتغلبه على مضيفه فيهين من الدرجة الثالثة 3-1 في ختام الدور الأول.



فرنسا



يلتقي ستراسبورغ مع ضيفه لانس اليوم في افتتاح منافسات المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي، في حين يلتقي غدا كليرمون فووت مع باريس سان جرمان، وموناكو مع مرسيليا.