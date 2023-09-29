خسر إنتر ميامي نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة في كرة القدم أمام هيوستن دينامو 1-2، في ظل غياب نجمه الأرجنتيني المصاب ليونيل ميسي. وسيطر هيوستن على المباراة من بدايتها بفضل هدفين سريعين عبر غريفين دورسي (24) والمغربي أمين باسي (33 من ركلة جزاء)، قبل أن يسجل إنتر هدف حفظ ماء الوجه عبر الفنزويلي جوسيف مارتينيس (90+2).



وغاب ميسي وزميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا، ليعاني فريقهما لحصد لقبه الثاني في فترة زمنية قصيرة بعد الفوز بكأس الرابطتين الشهر المنصرم، وذلك تحت أنظار المالك المشارك الانجليزي ديفيد بيكام وزميله السابق في ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان في فلوريدا.