محمد الجلاهمة



بتوجيه من وكيل نيابة الجهراء، سجلت قضية تزوير في محرر بنكي وتكليف المباحث بمتابعة القضية وتحديد هوية الجاني. الغريب في القضية، حسب مصدر أمني، أن مجهولا اخترق هاتف زميل المجني عليه وتواصل مع الضحية وطلب منه صورة البطاقة البنكية من الأمام والخلف وطلب أن يرسل له الـ OTP ونفذ عملية السرقة من خلال 4 عمليات سحب والاستيلاء على كامل رصيد الوافد.



إلى ذلك، طالب مصدر أمني المواطنين والمقيمين بالاتصال هاتفيا حال وصول رسالة مشتبه به عبر الواتساب، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الهاكرز قادرة على سرقة حسابات الواتساب. وكان وافد تقدم إلى مخفر الجهراء امس ببلاغ قال فيه انه استقبل رسالة واتساب من زميله وصديقه ومواطنه، حيث أبلغه بأنه يريد 50 دينارا سلفة وطلب منه حتى يتحصل على المبلغ أن يرسل له البطاقة البنكية وفعل ذلك، ليفاجأ بأن كامل رصيده وهو 3308 دنانير فقده بالكامل عبر 4 عمليات. وقال المبلغ: بعد سحب رصيدي فوجئت بأن صديقي أجرى بلوك، وحينما اتصلت به هاتفيا أبلغني بأن حسابه عبر الواتساب سرق وأن عددا من زملائه تعرضوا للنصب.