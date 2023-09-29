امتدت لعنة الأعراس في العراق إلى محافظة كركوك، حيث أصيب أكثر من 50 شخصا بينهم أطفال بحالة تسمم مساء أمس الأول بعد تناولهم طعاما فاسدا في حفلة عرس، بينما شيع العراق المزيد من ضحايا حريق العرس الذي وقع في الحمدانية التابعة لمحافظة نينوى المجاورة لكركوك. ووقعت حالة التسمم الجماعي خلال حفل الزفاف الذي كان يقام في بلدة الحويجة غربي مدينة كركوك المنتجة للنفط.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» عن مدير عام صحة كركوك زياد خلف قوله إن دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من 50 شخصا بحالة تسمم بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى حفلات الأعراس.



وأضاف أن جميع حالات التسمم تحت السيطرة، واصفا حالات التسمم بأنها تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة. وأكد خلف أن جميع المصابين خضعوا إلى العلاج الطبي اللازم.



ويأتي الحادث الجديد فيما تستمر مشاعر الغضب والألم في معظم أنحاء العراق لاسيما محافظة نينوى، حيث شارك عشرات الأشخاص بقداس في قرقوش للصلاة على ضحايا الحريق الذي اندلع بقاعة للأعراس وقتل وأصيب فيه أكثر من 250 شخصا، فيما أوقفت القوات الأمنية 14 شخصا «بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث»، وفق وزارة الداخلية.



وأجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة للمصابين جراء الحريق في مستشفيات في محافظة نينوى التي وصلها لـ «الوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم»، كما قام بتعزية أسر الضحايا في قرقوش، وفق مكتبه.



وفي أعقاب زيارته لمطرانية قرقوش، تعهد السوداني في بيان بـ «إنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم».