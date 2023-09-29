محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» تنهمك في اجراء اختبارات لتقييم أداء وحدة تقطير الخام الثالثة في مصفاة الزور البالغة تكلفتها 16 مليار دولار، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية.



وتجدر الاشارة الى انه قد تم تشغيل وحدة التقطير الثالثة والأخيرة في يوليو من هذا العام، لكن المصفاة لاتزال حتى الآن لا تعمل بطاقتها الاسمية.



وقال أحد المصادر ان الاختبارات التي يتم إجراؤها الآن حاسمة بالنسبة لعملية التكليف.



وأضاف: إذا جاءت النتائج مواتية فيمكننا أن نرى إنتاج المصفاة يتزايد بسرعة كبيرة ويمكن أن يصل إلى الطاقة التكريرية الكاملة قبل حلول نهاية العام الحالي.



وزاد: أما إذا كانت النتائج أقل إيجابية، فقد يستغرق الأمر بضعة أشهر أخرى قبل أن يصل الإنتاج إلى الطاقة القصوى.



وكان نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة كيبيك عبدالله فهد العجمي قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن المنشأة تعالج 410 آلاف برميل يوميا.



وأضاف ان «كيبيك» ستواصل العمل للوصول بالمصفاة إلى طاقتها التكريرية الكاملة البالغة 615 ألف برميل يوميا.