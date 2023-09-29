أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي للبنك، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: عزيزة عيد سعيد الصواغ العازمي، سعود سالم طحيشل العازمي، أنيوكورن شان بيروم، الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح، محمد عبدالكريم علي منصوري، موحد سليم، فهد أحمد محمد الكندري، منال عبدالرحمن فهد الراشد، كبرى غولام عباس، علي عبدالعزيز منصور المحروس.



كما أجرى البنك السحب الأسبوعي المؤجل من 20 سبتمبر الجاري، وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: حنان طاهر أحمد النجادة، مساعد سالم أحمد البرجس، لولوة أحمد سفاح الظفيري، والتر جون فاز جون أسكسافير فاز، عباس حسين محمد حسين ربيع، سلمى ناصر سعد العازمي، أولغا وليد أحمد البصيري، علي مانع فرج العجمي، عمر أحمد عبدالله النصيب، جاسم حسين صالح عبدالله.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقي الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.