منذ أكثر من 25 عاما، قام طالبان من جامعة «ستانفورد» بإنشاء محرك بحث على الإنترنت هدفه تنظيم صفحات الويب وتصنيفها، كانت الشركة الناشئة تسمى في البداية BackRub، ثم تطورت لتصبح واحدة من أكثر الشركات قيمة وتأثيرا في العالم Google.



ويستخدم منتجات «غوغل»، بما في ذلك Gmail وGoogle Search، الآن المليارات من البشر، كما يصنف مؤسساها لاري بيج وسيرجي برين من بين أغنى الأشخاص في العالم.



فيما يلي بعض المحطات البارزة في تاريخ الشركة الأم «ألفابيت»، بحسب تقرير لـ «رويترز» اطلعت عليه «العربية.نت»:



٭ ما بين عامي 1995 و1996 لقاء بيج وبرين في جامعة ستانفورد وينشئان محرك بحث باسم «BackRub».



٭ 1998: حصول الشركة الناشئة، التي تغير تسميتها إلى «غوغل»، على تمويل قدره 100 ألف دولار من المؤسس المشارك لشركة Sun Microsystems آندي بيكتولشيم.



٭ 1999: إعلان Google عن تمويل بقيمة 25 مليون دولار من شركتي Sequoia Capital وKleiner Perkins.



٭ يونيو 2000: أصبحت Google هو مزود محرك البحث الافتراضي لموقع Yahoo، وهو أحد أشهر مواقع الويب في ذلك الوقت.



٭ أكتوبر 2000: إطلاق برنامج AdWords، وهو النظام الأساسي للإعلان عبر الإنترنت والذي سيصبح جوهر أعمال Google.



٭ 2001: تعيين إريك شميدت كرئيس التنفيذي لشركة Google ورئيس مجلس الإدارة.



٭ أبريل 2004: إعلان «غوغل» أنها تختبر إصدار Gmail بسعة تخزينية تصل إلى 1 غيغابايت.



٭ أغسطس 2004: إطلاق طرح عام أولي لما يقرب من 19.6 مليون سهم، بسعر افتتاحي قدره 85 دولارا للسهم الواحد.



٭ فبراير 2005: إطلاق Google Maps على كمبيوتر سطح المكتب desktop.



٭ أغسطس 2005: الاستحواذ على مشغل الهاتف المحمول Android، بالإضافة إلى إطلاق خدمة المراسلة الفورية Google Talk.



٭ 2006: شراء منصة الفيديو عبر الإنترنت «يوتيوب» مقابل 1.65 مليار دولار.



٭ أبريل 2007: الاستحواذ على مزود إعلانات الويب DoubleClick مقابل 3.1 مليارات دولار.



٭ مايو 2007: تقديم خدمة البحث «الشاملة».



٭ سبتمبر 2008: إطلاق أول هاتف يعمل بنظام Android وهو T-Mobile G1 بالاضافة إلى إطلاق Google Chrome على الويب.



٭ يناير 2010: إطلاق الهاتف الذكي Nexus One.



٭ مارس 2010: توقف مراقبة نتائج البحث في الصين مما أدى إلى حظرها في البلاد.



٭ أكتوبر 2010: اختبار أولى سياراتها ذاتية القيادة بأسطول صغير من سيارات «تويوتا بريوس» في كاليفورنيا.



٭ يونيو 2011: إطلاق خدمة التواصل الاجتماعي «غوغل بلس» والتي تم إيقافها عام 2018.



٭ أغسطس 2011: الاستحواذ على شركة «موتورولا موبيليتي»، التي تشمل أعمال «موتورولا» للهواتف المحمولة وأجهزة الاستقبال التلفزيونية مقابل 12.5 مليار دولار.



٭ 2012: إطلاق Google Glass.



٭ 2013: الاستحواذ على شركة Waze الناشئة لرسم الخرائط مقابل مليار دولار تقريبا.



٭ 2014: إعلان الاستحواذ على شركة DeepMind للذكاء الاصطناعي. بالإضافة لشراء منظم الحرارة الذكي وصانع أجهزة إنذار الدخان Nest Labs بقيمة 3.2 مليارات دولار.



٭ 2015: إعلان عن خطط لإنشاء شركة جديدة مدرجة في البورصة Alphabet والتي ستضم Google ووحدات أخرى، بما في ذلك YouTube وشركات الأبحاث ورأس المال الاستثماري، وتعيين ساندر بيتشاي رئيسا تنفيذيا لـ «غوغل».



٭ أكتوبر 2016: إطلاق أول هاتف ذكي من نوع Pixel.



٭ نوفمبر 2016: إطلاق مكبر الصوت الذكي Google Home.



٭ يونيو 2017: المفوضية الأوروبية تغرم شركة «غوغل» 2.42 مليار يورو لانتهاكها حيادية بحثها.



٭ فبراير 2018: إعلان Google عن مبيعات العام بأكمله بأكثر من 100 مليار دولار سنويا لأول مرة.



٭ يوليو 2018: فرض المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 4.34 مليارات يورو على الشركة بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة فيما يتعلق بنظام التشغيل أندرويد الخاص بها.



٭ مارس 2019: تفرض المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.49 مليار يورو على الممارسات المناهضة للمنافسة فيما يتعلق بأعمال الإعلان عبر الإنترنت للشركة.



٭ يونيو 2019: إعلان Google استحواذها على شركة Looker الناشئة للتحليلات مقابل 2.6 مليار دولار.



٭ نوفمبر 2019: الاستحواذ على Fitbit مقابل 2.1 مليار دولار.



٭ ديسمبر 2019: إعلان المؤسسان المشاركان بيج وبرين أنهما سيتنحيان عن منصبهما كرئيس تنفيذي ورئيس للشركة على التوالي. ساندر بيتشاي سيصبح الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet.



٭ 2020: وصول القيمة السوقية لشركة Alphabet إلى تريليون دولار.



٭ يناير 2023: إلغاء الشركة 12 ألف وظيفة أو 6% من قوتها العاملة.



٭ فبراير 2023: كشف شركة «غوغل» عن برنامج Bard برنامج دردشة آلي يعمل على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، حدث خطأ في العمليات التجريبية مما أدى إلى محو 100 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.



٭ مارس 2023: البدء في طرح Bard لبعض المستخدمين.