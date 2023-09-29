يحيى حميدان



أكد مساعد مدرب فريق الكرة بنادي خيطان حمزة الصراف، أن الخسارة من العربي 0-4 في الجولة الثالثة من دوري «زين» الممتاز تعتبر قاسية، ولكن علينا الاستفادة من دروس هذه المباراة لنكون أفضل في المستقبل.



وأضاف الصراف أن فريقه «الأحمر والأسود» كان متماسكا دفاعيا في الشوط الأول على عكس الشوط الثاني، وبعد استقبالنا الهدف الأول من «الأخضر» حاول الفريق التعديل ولم يحالفنا التوفيق في ذلك لنستقبل أهدافا أخرى.



وقال الصراف: «مباراة العربي انتهت، وعلينا طي هذه الصفحة والتفكير في المستقبل مع عدم إغفال السلبيات التي حدثت بالفريق ونعود بروح التفاؤل للمباراة المقبلة».