ناصر العنزي



تتواصل المنافسة في دوري زين الممتاز، حيث تقام اليوم مباراة واحدة ضمن الجولة الثالثة تجمع كاظمة ولديه نقطة واحدة مع الجهراء خالي الوفاض من النقاط على ملعب عبدالله الخليفة، وتختتم الجولة غدا السبت بلقاءين يجمع الأول القادسية بـ 4 نقاط مع الفحيحيل «نقطة واحدة» على ملعب ثامر بنادي السالمية، كما يستضيف النصر «نقطة واحدة» على ملعبه في جليب الشيوخ الشباب صاحب النقطتين.



في مباراة اليوم، فإن كاظمة في أمس الحاجة للنقاط الثلاث بعد انتكاسته غير المتوقعة في الجولة الماضية وخسارته من الكويت 2-5 بعدما انهارت خطوطه تماما إثر طرد لاعبه ضاري الرقم ولعب ناقص العدد لفترة طويلة أمام خصم متمكن، لذلك يسعى كاظمة إلى فوز معنوي يعيده إلى مكانه بين فرق المقدمة.



من جانبه، فإن الجهراء هو الوحيد الذي لم يسجل أي نقطة بعد أول جولتين رغم الاستعداد الجيد للدوري وتدعيم صفوفه بلاعبين أجانب، وخسر مباراتيه أمام الكويت والقادسية بعدما وضعته القرعة في مواجهتين صعبتين واليوم يواجه كاظمة في مهمة صعبة أيضا.



وفي مباراتي الغد، فالقادسية بقيادة مدربه محمد ابراهيم أكمل استعداده لاستئناف الدوري وخاض عددا من المباريات أثناء فترة التوقف، وظهر الأصفر بحالة مرضية في مباراته الأخيرة وتغلب على الجهراء 2-1 ولكن عليه تصحيح بعض السلبيات في صفوفه. أما الفحيحيل فيبحث عن تعويض خسارته الماضية أمام خيطان بثلاثية رغم صعوبة مهمته لكنه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية، وعلى مدربه فراس الخطيب تصحيح أخطاء فريقه الدفاعية.



وفي مباراة النصر والشباب، فإن «العنابي» يسعى إلى تعويض خسارته الماضية من السالمية 2-3 رغم انه كان الفريق الأفضل في أغلب فترات المباراة، ولكن الأخطاء الدفاعية كلفته النقاط الثلاث، في حين يدخل الشباب بمعنويات عالية بعد بداية جيدة في الدوري وتعادل في آخر مباراة له مع العربي 1-1.