هادي العنزي



أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية د.محمد المشعان بأداء لاعبي السماوي رغم خسارة فريقه 0-2 أمام الكويت، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري زين للدرجة الممتازة. وذكر المشعان أن السالمية أجاد في الشوط الأول، وتمكن من بسط أفضلية واضحة على خصمه، ولكن تبدل الحال بعد طرد المهاجم ايساكا، وتأثرنا سلبا، وقد تسرع الحكم بإشهار البطاقة الصفراء الثانية وطرده من المباراة، ، وكان من المفترض على الحكم عدم الاستعجال في قراره والرجوع لتقنية الفيديو المساعد. وأكد د.المشعان أن السماوي قدم مباراة بطولية، مضيفا: لاعبو السماوي يستحقون التهنئة على انضباطهم التكتيكي.