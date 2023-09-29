عبدالحميد الخطيب - بولين فاضل



رحلت عن عالمنا أمس «الخميس» الفنانة الكبيرة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عاما. وكانت ابنتها سمر سلمان العطافي أعلنت خبر الوفاة من خلال حسابها على «فيسبوك»، حيث كتبت: «وانتهى المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله».



ولدت نجاح سلام في بيروت عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفي عام 1948 صحبها والدها الملحن محيي الدين سلام إلى القاهرة، وهى الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.



ومنحت الراحلة الجنسية المصرية وأطلق عليها لقب «عاشقة مصر» لما قدمته من أغنيات وطنية لمصر، كذلك كرمها الرئيس اللبناني الراحل الياس الهراوي بمنحها وسام الاستحقاق برتبة فارس.



وعام 1949 سجلت أولى أغانيها وهي «حول يا غنام»، وأغنية «يا جارحة قلبي»، وبعدها انطلقت في مسيرتها الفنية، واشتهرت أغانيها في معظم البلاد العربية، وعرفت بأدائها للابتهالات الدينية، ومن أشهر أعمالها «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر» التي لاتزال تردد حتى الآن في احتفالات مصر الوطنية.



ومن الأفلام السينمائية التي شاركت فيها سلام: «على كيفك، ابن ذوات، الدنيا لما تضحك، دستة مناديل، السعد وعد، الكمساريات الفاتنات، اللحن الأول، مرحبا أيها الحب».



رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام يرثي الراحلة نجاح



رثى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق تمام سلام الفنانة الكبيرة نجاح سلام، قائلا «رحم الله الفنانة الكبيرة نجاح سلام.. مع وفاتها انطوت صفحة من تاريخ الفن والغناء في عالمنا العربي. تألقت وبرق نجمها في مرحلة غنية بالفن والفنانين الكبار، أمثال عبدالوهاب وأم كلثوم وأسمهان وفريد الأطرش وصباح ووديع الصافي وغيرهم ممن تركوا بصمات بل وتراثا غنيا تراكم كنزا ثمينا في عالم الفن والغناء على مدى عقود عديدة. نحن آل سلام نعتز ونفتخر بما حققته نجاح بين أقرانها في سنوات العز والعنفوان والتألق العربي، نجمة مضيئة في هذا الزمن الرديء ذوت، ولكن نورها سيبقى بريقا مشعا في تاريخ الفن والغناء العربي الأصيل. تغمد الله الفقيدة برحمتها».



نجاح سلام والكويت



ارتبطت نجاح سلام بالكويت وشعبها فترة طويلة من حياتها، لاسيما ان ابنتها «ريم» كانت تقيم بشكل دائم في الديرة مع زوجها، وكانت تأتي لزيارتها مرات عديدة، كما أنها قدمت مجموعة أغنيات باللهجة الكويتية، مسجلة في تلفزيون الكويت والإذاعة الكويتية.



وفي احد اللقاءات الإعلامية معها، قالت سلام: في الكويت تعرفت على شعب عربي يتسم بالكرم والأصالة، لناحية العادات والتقاليد، كما أن اللهجة الكويتية فتحت أمامي آفاقا جيدة لأنها تتميز بتعابيرها الجميلة، وأضافت إلى مسيرتي الفنية.





التشييع اليوم في بيروت والعزاء السبت والأحد



أعلنت أسرة الفنانة الراحلة نجاح سلام، في بيان لها، انه سيشيع ويوارى جسدها الثرى اليوم بعد صلاة «الجمعة» في بيروت، بمسجد الخاشقجي، وتستقبل أسرتها العزاء يومي السبت والأحد.