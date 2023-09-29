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تعثر مجموعة من المراهقين على سكين ملعون يطلق سراح شيطان دموي، فيجبرهم على المشاركة في مجموعة من ألعاب الطفولة في سبيل نجاتهم.



الفيلم من إخراج كل من: أري كوستا إرين سيليبوغلو، بطولة: آسا باترفيلد، ناتاليا داير، أنابيث جيش، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 28 الجاري.









PAW Patrol:The Mighty Movie

يهبط نيزك سحري في مدينة المغامرات، ويتسبب في منح الجميع هناك قدرات خاصة تجعلهم أبطالا خارقين.



الفيلم من إخراج: كال برانكر، بطولة: جيمس مارسدن، كريستيان كونفيري، يارا شهيدي، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 28 الجاري.





