حل بسيط لمنع التجاعيد

يقول فريق من العلماء إن الحصول على قسط جيد من النوم أثناء الليل لن يجعلك أجمل فحسب، بل له تأثيرات مضادة للشيخوخة أيضا. ويزعم العلماء من جامعة أوغوستا في جورجيا الأميركية، الذين تتبعوا عادات النوم لأكثر من 6000 شخص، بلغت أعمارهم 50 عاما في المتوسط، أن أولئك الذين التزموا بنمط نوم ثابت كانوا أصغر سنا من الناحية البيولوجية.

وارتبط عدم الالتزام بوقت نوم منتظم أو طول فترة النوم، بتدهور الحالة الصحية.

واقترح الفريق أن الاضطرابات في الساعة الداخلية للجسم قد تسرع شيخوخة خلايا الجسم وظهور الأمراض المرتبطة بالعمر. في حين أن العمر الزمني هو عدد السنوات التي قضيتها على قيد الحياة، فإن العمر البيولوجي يشير إلى عمر الخلايا والأنسجة بناء على حالتها الحالية.

وفي الدراسة، ارتدى المشاركون جهازا لتتبع النوم لمدة أربعة إلى سبعة أيام، جمع بيانات عن مدة النوم. وأظهرت النتائج أن لدى أولئك الذين لديهم أكبر الاختلافات في الوقت الذي يذهبون فيه إلى الفراش كل ليلة ومدة النوم خلال الأسبوع مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع، أعلى عمر بيولوجي.

وكان العمر البيولوجي لدى أولئك الذين لديهم جدول نوم أقل صرامة، أكبر بما يصل إلى تسعة أشهر من أولئك الذين كانوا أكثر ثباتا. وافترض الباحثون أن أولئك الذين يغيرون بشكل متكرر وقت الذهاب إلى السرير والاستيقاظ، يعطلون إيقاعهم اليومي - ساعة الجسم الداخلية - والتي قد تكون «الآلية الأساسية» التي تزيد من عمرهم البيولوجي.المصدر: «ديلي ميل»