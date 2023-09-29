تصدرت الصين قائمة أكبر أسواق العالم للسيارات الكهربائية مع تنفيذ حكومتها سلسلة من السياسات والحوافز لتشجيع اعتماد المركبات العاملة بالكهرباء بما في ذلك الإعانات والإعفاءات الضريبية.

وذلك فضلاً عن تطوير البنية التحتية الطموحة في الصين، بما في ذلك شبكة واسعة من محطات الشحن لتسريع هذا التحول نحو مركبات الطاقة الجديدة والتي تشمل السيارات الهجينة والكهربائية.

وزاد عدد السيارات الكهربائية (مع استبعاد السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي) المستخدمة في الصين إلى 11 مليون وحدة في عام 2022، من 2.6 مليون في نهاية عام 2019، وبيعت 4.4 مليون سيارة تعمل بالكهرباء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الماضي فقط.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بفارق كبير عن الصين، إذ يقدر عدد السيارات الكهربائية بها عند 2.1 مليون وحدة.