أظهر مسح أجراه معهد إيفو الاقتصادي الألماني أن عدد الشركات التي تعتزم زيادة أسعارها في ألمانيا ارتفع لأول مرة منذ عام في سبتمبر/أيلول، ما يشير إلى أن التضخم على ما يبدو سيظل متجاوزا هدف 2% في الشهور المقبلة.

وقال المعهد اليوم الجمعة إنه فيما يخص الاقتصاد ككل، ارتفع مؤشر توقعات الأسعار إلى 15.8 نقطة في سبتمبر/أيلول من 14.7 نقطة في أغسطس/آب، لينهي سلسلة تراجع استمرت 12 شهرا على التوالي.

وقال تيمو فولمارزهويزر مدير وحدة التوقعات بالمعهد "سيستغرق الأمر بعض الوقت من أجل أن تحقق ألمانيا هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%".

وأظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي أمس الخميس أن أسعار المستهلكين في ألمانيا المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول. وبلغت 6.4% في أغسطس/آب.

ومن المنتظر ارتفاع أسعار قطاع الأغذية قبل غيره من القطاعات. وارتفع هذا المؤشر إلى 62.8 نقطة من 49.1 الشهر السابق.

وذكر فولمارزهويزر "هناك أخبار جيدة من قطاع الإنشاءات. بسبب التراجع المؤقت في الطلبيات، ترغب المزيد والمزيد من الشركات في خفض أسعارها".