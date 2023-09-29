مفرح الشمري

بعد صراع مع المرض، انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الجمعة مؤسس المهرجان المسرحي الأول لدول الخليج ورئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الاهلية في دول مجلس التعاون ابراهيم غلوم، عن عمرٍ يناهز 71 سنة والذي سيوارى جثمانه في مقبرة الحد بمملكة البحربن الشقيقة بعد صلاة عصر اليوم.

والفقيد الراحل كان عميدًا لكلية الآداب بجامعة البحرين سابقًا ورئيس ومؤسس قسم اللغة العربية بالجامعة، كما أنه مؤسس لمسارح وجمعيات ثقافية واتحادات محلية وعربية، وشارك في صياغة مشاريع وخطط واستراتيجيات ثقافية خليجية وعربية، ورأس تحرير العديد من المجلات الفكرية والثقافية.

"الأنباء" تتقدم لأسرة الفقيد بأحر التعازي والمواساة ، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.