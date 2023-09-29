‏ ضبط 19 شخصاً في 14 قضية مختلفة وبحوزتهم نحو 10 كيلو غرامات من مخدرات متنوعة و9914 حبة مؤثرات عقلية و64 زجاجة خمر ومبالغ مالية حصيلة البيع

‏استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات وتعقب مروجيها ومهربيها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (19) شخصاً من جنسيات مختلفة في (14) ضبطية منفصلة وبحوزتهم نحو (10) كيلو غرامات من مخدرات متنوعة (حشيش - شبو - ماريغوانا - هيروين) و(9,914) حبة مؤثرات عقلية ومبالغ مالية متحصلات البيع.

‏وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

‏وتؤكد وزارة الداخلية ان رجال الأمن الجنائي يواجهون بقوة تجار ومروجي المواد المخدرة والتصدي لكل أساليبهم حماية للمجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والابلاغ عن اي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للادارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).