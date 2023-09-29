لقي ما لا يقل علن 50 شخصا مصرعهم جراء انفجار استهدف تجمعا دينيا في ناحية ماستونج بمقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان اليوم الجمعة) حسبما ذكر مسؤولون بالشرطة ومسؤولون بالصحة.



وفي معرض تأكيده على عدد الضحايا، قال اعتزاز أحمد جورايا، نائب المفتش العام لشرطة إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة كويتا، حاضرة المقاطعة، لوكالة أنباء «شينخوا»، إن عدد القتلى ارتفع بعد وفاة ما لا يقل عن 30 مصابا متأثرين بجراحهم أثناء العلاج في مستشفيات مختلفة.



وأضاف أن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بجروح في انفجار القنبلة، وما زال العشرات يخضعون للعلاج في المستشفيات، مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع لأن العديد من المصابين في حالة حرجة.



ووقع الانفجار بالقرب من مسجد عندما كان الناس يتجمعون للاحتفال بالمولد النبوي، في منطقة كورا خان بناحية ماستونج.



وبحسب التقارير الأولية وتحقيقات الشرطة، فقد كان هجوما انتحاريا. وقالت الشرطة إن السلطات المختصة تحقق في الأمر وتجمع أدلة الطب الشرعي لتحديد الطبيعة الدقيقة للانفجار.



وعقب الانفجار، هرعت قوات الأمن وفرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة في الناحية. وتم فرض حالة الطوارئ في جميع مستشفيات الناحية.



وحزنا على الحادث المؤسف، أعلنت حكومة المقاطعة الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء المقاطعة في أعقاب المأساة، مع تنكيس العلم الوطني على المباني الحكومية خلال فترة الحداد.



ولم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.