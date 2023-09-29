بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة د.عارف علوي، أعرب فيها سموه، رعاه الله، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف موكبا دينيا قرب مسجد بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.



مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.



سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.