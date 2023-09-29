

بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة البدء في عملية الفرز للباحثين عن عمل المتقدمين للوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية حسب القرار الوزاري رقم «68» لسنة 2023 مادة رقم «50» الخاصة بالشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مسمى وظيفي من المناصب الاشرافية.



واشارت الهيئة إلى ان مرحلة الفرز للمتقدمين على الفرص الوظيفية للقطاع التعاوني وفق الشواغر التي تم ادخالها في منصة «فخرنا» من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة من 23/7/2023 إلى 13/8/2023.



وسيتم إرسال رسائل خاصة بموعد المقابلات بعد الانتهاء من عملية الفرز والمطابقة للمتقدمين حسب التاريخ والموعد المحدد للمقابلة.

وحددت الهيئة يوم 2 من أكتوبر موعدا للبدء في اجراء المقابلات الارشادية في الهيئة بحضور مدير عام الهيئة بالوكالة مرزوق العتيبي ومسؤولي قطاع التعاون بوزارة الشؤون وممثلين عن اتحاد الجمعيات ورؤساء الجمعيات التعاونيات.



واكدت الهيئة ان ذلك يأتي ضمن توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن تفعيل سياسة تكويت الوظائف بما يتناسب مع توجيهات الحكومة، وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا للتركيبة السكانية بشأن تكويت القطاع التعاوني.