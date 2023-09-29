

عبدالعزيز الفضلي



بالتنسيق والتعاون ما بين وزارة التربية والمبرة التطوعية البيئية «فريق الغوص الكويتي» تم الاتفاق على مشاركة 800 طالب وطالبة في الحملة المتنقلة التاسعة لتنظيف الشواطئ في العام الدراسي الجديد والتي ستنطلق اعتبارا من يوم الثلاثاء 31 اكتوبر المقبل وتستمر حتى 12 مارس من العام المقبل، وستبدأ الحملة من الساعة 9:30 إلى 11 صباحا.



ووفقا لتعليمات اللجنة المنظمة للحملة فإنه ستلغي الحملة عند سوء الأحوال الجوية (مطر، برد شديد، غبار، رياح شديدة) على أن تكون ملابس الأطفال دافئة والأحذية رياضية مع وجود عدد كاف من المشرفين والمشرفات مع كل مدرسة للمتابعة وتحمل مسؤولية الطلبة، اضافة الى التنسيق مع مسؤول الحملة وتأكيد الحجز قبل الحضور.

وسيكون الموعد الزمني للحملة وفقا للجدول التالي.