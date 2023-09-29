القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

حصل كل من فريد زهران ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية المصرية على تأييد 20 نائبا من أعضاء مجلس النواب، لتزكيتهما لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وبذلك يكونان قد استوفيا أولى خطوات الترشح.

ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.