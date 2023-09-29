ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي للتصدي لكافة أشكال الجريمة وتكثيف التواجد الأمني المستمر لضبط الخارجين عن القانون.

توضح الإدارة انه من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري توصل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية «ادارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة» الى معلومات تفيد بقيام عدد من الأشخاص من جنسية آسيوية بالتعامل مع اشخاص للقيام بسرقة مواد بناء ومعدات من البيوت قيد الانشاء وتخزينها في مكان خاص.

وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبط 8 أشخاص من الجنسية الآسيوية أثناء قيامهم بإنزال وتحميل مواد انشائية مسروقة كما تم العثور على مكان تخزينها وتبين وجود كمية كبيرة من مواد الإنشاء المسروقة وقطع نحاسية متنوعة وأدوات كهربائية، وجار احالتهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.