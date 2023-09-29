تظاهر آلاف الجمعة في بوركينا فاسو دعما للنظام العسكري وللمطالبة بإقرار دستور جديد، مرددين هتافات مناهضة لفرنسا، بعد عام من وصول الكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة عبر انقلاب.

وفي العاصمة واغادوغو، تجمع المتظاهرون في ساحة لاناسيون (الأمة) رافعين أعلام بوركينا فاسو ومالي والنيجر ـ ثلاث دول تحكمها أنظمة عسكرية - وروسيا، بالإضافة إلى ملصقات تحمل صورة الكابتن تراوري، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وقال موسى سانفو، أحد المتحدثين باسم «التنسيقية الوطنية لمنظمات المجتمع المدني في بوركينا فاسو»، الجهة المنظمة للتظاهرة، «نحن شعب بوركينا فاسو قررنا بمسؤولية، وبعيدا من القضايا الفردية، أن نأخذ الأمور بأيدينا من خلال المطالبة بتغيير الأساس القانوني لأمتنا، وهو الدستور».

وكتبت على العديد من اللافتات شعارات من بينها «دستور جديد لجيل جديد» و«إبراهيم تراوري، إلى الأمام من أجل السيادة».

بدوره، قال رئيس «جمعية الصداقة بوركينا-روسيا» محمدي سوادوغو «لم نعد نريد الدستور الموروث من فرنسا، الدولة الإمبريالية والدولة المستعمرة».

وروسيا هي إحدى الدول التي يتقارب معها النظام البوركيني، خصوصا منذ خروج القوات الفرنسية من البلد بطلب منه في فبراير الماضي.

كما ندد المتظاهرون بما اعتبروه محاولات لزعزعة استقرار المرحلة الانتقالية.