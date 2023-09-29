ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة وهو في اجتماع مع أندريه تروشيف أحد أبرز القادة السابقين في مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة وبحثا إمكانية مشاركة «الوحدات التطوعية» في حرب أوكرانيا.

يسلط الاجتماع الضوء على سعي الكرملين لإظهار أن الدولة سيطرت الآن على المجموعة بعد تمردها الذي لم يكتمل في يونيو بقيادة رئيسها يفغيني بريغوجبن الذي قتل في تحطم طائرة في أغسطس هو مع قادة بارزين آخرين للمجموعة.

وطلب بوتين من تروشيف وهو مساعد سابق لقائد فاغنر يفغيني بريغوجين تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.

وظهر بوتين على التلفزيون الرسمي خلال اجتماع في الكرملين مع تروشيف المعروف بالاسم الحركي (سيدوي) أو الشعر الرمادي.

وقال الكرملين إن الاجتماع حضره نائب وزير الدفاع يونس بك يفكوروف الذي جلس في الموقع الأقرب لبوتين. وسافر يفكوروف خلال الأشهر القليلة الماضية لدول عدة عملت فيها مجموعة فاغنر.

وقال بوتين إنهما تحدثا عن كيفية «تنفيذ الوحدات التطوعية مهمات قتالية مختلفة، لاسيما في منطقة العملية العسكرية الخاصة بالطبع».

وأضاف بوتين مخاطبا تروشيف «أنت نفسك تقاتل في واحدة من هذه الوحدات منذ أكثر من عام... أنت تعلم ماهية الأمر وكيف يتم، وتعرف المشكلات التي يتعين حلها بشكل عاجل حتى تسير الأعمال القتالية بأفضل الطرق وأكثرها نجاحا».

وقال بوتين أيضا إنه يريد مناقشة الرعاية الاجتماعية لمن يشاركون في القتال.

وأظهرت اللقطات تروشيف وهو يستمع لبوتين ويميل للأمام ويومئ برأسه وفي يده قلم لكن لم تظهر الملاحظات التي دونها.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة الإعلام الروسية إن تروشيف «يعمل الآن بوزارة الدفاع».

وبدا أن اجتماع بوتين في الكرملين يشير إلى أن من تبقوا في فاغنر سيخضعون لإشراف تروشيف ويفكوروف.

وفي السياق قالت وكالة الانباء الروسية تاس ان بوتين وقع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف شخص للخدمة بداية من الخريف.

ميدانيا، أكدت روسيا الجمعة أنها أسقطت خلال الليل 11 مسيرة أوكرانية فيما أشار حاكم محلي إلى تضرر محطة لتوزيع الكهرباء جراء هذه الهجمات في بلدة روسية قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية في رسالة عبر تلغرام «دمرت 11 طائرة أوكرانية من دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي (..) إحداها فوق منطقة كالوغا و10 فوق منطقة كورسك».