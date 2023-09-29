عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيس شعبة الصحة المدرسية في منطقة الفروانية الصحية د.رفيدة المجدلي عن نقل مركز الصحة المدرسية من مركز الشلاحي الصحي في منطقة اشبيلية الى مركز الرقعي الصحي اعتبارا من يوم الاحد الاول من اكتوبر.

وذكرت د.المجدلي في تصريح لـ«الأنباء» أن مركز الصحة المدرسية بمركز الرقعي الصحي سيبدأ باستقبال المراجعين من الاحد الى الخميس من كل اسبوع من الساعة 7.30 صباحا حتى 1.30 ظهرا.

ونوهت الى أن المركز سيعمل يومي الاثنين والاربعاء خلال الفترة المسائية من الساعة 4 حتى 9 مساء، بالاضافة الى الفترة الصباحية ايضا.