بيروت ـ عمر حبنجر

الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيمر بالدوحة، في طريقه الى بيروت. وبالتوازي مع استمرار نشاط الديبلوماسية القطرية في العاصمة اللبنانية من خلال السفير سعود بن عبدالرحمن آل ثاني والموفد جاسم بن فهد آل ثاني بعيدا عن الاعلام، وقد زار السفير بن عبدالرحمن معراب والتقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع، في حين شارك السفير المصري في بيروت ياسر العلوي في الحراك الرئاسي، باعتبار مصر عضوا في «الخماسية العربية والدولية»، المعنية بحل عقدة الرئاسة اللبنانية، فاستقبل النائب وائل أبو فاعور، عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي»، ثم انتقل الى بنشعي (زغرتا) في زيارة الى المرشح الرئاسي سليمان فرنجية، وأشار بيان للسفارة المصرية ان البحث، في الاجتماع، تناول سبل تجاوز الانقسام السياسي وإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.

وفي ندوة صناعية دعا اليها في معراب، قال د. جعجع: طالما ان لمحور الممانعة والتيار الوطني الحر وزنا في اللعبة السياسية، يجب الا نأمل خيرا، فهؤلاء لا يفهمون بمنطق الدولة ولا بتسيير امورها. إنهم غير جديرين بالحكم.

وأشار النائب غسان حاصباني، عضو تكتل «الجمهورية القوية»، الى تمسك بري و«حزب الله» بترشيح سليمان فرنجية، مؤكدا انه: حينما يتم التوافق الدولي مع ايران ستصبح الانتخابات ممكنة وسريعة.

وفي هذا السياق تقول قناة «المنار»، الناطقة بلسان «حزب الله» ان وجود حلول سياسية قريبة في لبنان وان كثرت المساعي، بما فيها اللقاءات خارج الحدود، لن تتجاوز الشكليات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

ويعكس كلام «المنار» عودة «ثنائي امل وحزب الله» الى التمسك بمرشحهما سليمان فرنجية، بعدما لاحت فرصة قبولهما بالخيار الثالث، وموضوع فرنجية مرتبط بدوره بغياب التوافق الدولي الذي تحدث عنه النائب حاصباني مع ايران.

من جهته، الوزير السابق مروان حمادة رأى ان الوزير القطري للشؤون الخارجية، المرتقب وصوله الى بيروت، سيعمل على ان يكون كاسحة الغام امام المحاولة الفرنسية الاخيرة المدعومة من «الخماسية» ككل، ما يعني ان لودريان سيرجع الى لبنان باقتراحات توحي بأسماء عن انطلاق حوار في مجلس النواب، ليوم او يومين، وتليه دورات متتالية لانتخاب الرئيس.

واضاف لاذاعة «صوت كل لبنان» ان الجو العام يتجه، الآن نحو الخيار الثالث الذي اكد عليه لودريان، ويعني الخيار الثالث الخروج من معادلة ازعور ـ فرنجية والتوجه نحو عسكري او مدني، وبالتالي تعديل الدستور لجهة وجوب استقالة قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل سنتين من الانتخاب، من خلال اعتبار نصاب 86 نائبا في الدورة الاولى بمنزلة تعديل للدستور.. وبالتالي تعزيز حظوظ قائد الجيش.

وحث حمادة على اعاده لبنان الى خط الوسط والنأي بالنفس، لافتا الى ان بعض الجماعات بدأت تطرح الفيدرالية، بعدما اعتبرت ان «حزب الله» وصل الى مرحلة لم يعد بوسعنا رده الى اللبننة التقليدية ولا نستطيع ان نكمل معه على طريقة قم ومشهد، وبالمقابل هناك جماعات تشترط عودة لبنان الى خط الوسط على المستوى الاقليمي والدولي، فجميعنا مرشح للخروج من البلد ونصبح مغتربين.

وفي الموضوع الرئاسي، اقترح النائب ملحم رياشي ترشيح الكاتب اللبناني امين معلوف، الذي انتخب في باريس سكرتيرا عاما للاكاديمية الفرنسية مدى العمر، لرئاسة الجمهورية في لبنان.

أما النائب ابراهيم كنعان فشدد على أن «انتخاب رئيس للجمهورية يشكل بابا للحل إذا ما اقترن بخريطة طريق للحكم تحدد كيفية مقاربة ملف النزوح السوري في لبنان والخارج، والرؤية اللبنانية للملف النقدي والمالي والعلاقة مع صندوق النقد، وكيفية مقاربة التحديات الاجتماعية والأمنية»، قائلا «بين انتظار السلة والشنطة الشغور الرئاسي مستمر والعترة على البلد».

وأكد في حديث عبر «وسائل التواصل الاجتماعي» أن «على الأطراف اللبنانيين مسؤولية، فلا يمكن استمرار منطق كل طرف يغني على ليلاه، فالمطلوب التفاهم على رؤية يجسدها رئيس بالمواصفات التي يحملها».