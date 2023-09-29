نفذ التحالف الدولي، بالاشتراك مع قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية، عملية إنزال جوي في قرية «مزرعة يعرب» غربي الرقة، بهدف اعتقال ما وصف بخلية تابعة لـ«تنظيم داعش» في المنطقة، مساء أمس الأول.

وقالت «قسد»، في بيان، إن «وحدات مكافحة الإرهاب ـ YAT» التابعة لها نفذت، بالاشتراك مع قوات التحالف عملية إنزالا جويا في الرقة، لملاحقة الخلية.

وحلقت طائرات مروحية بشكل مكثف في أجواء مدينتي الطبقة والرقة والطريق الواصل بينهما، كما سمع دوي انفجارات في المنطقة التي نفذت بها عملية الإنزال، في حين لم يذكر البيان أي معلومات إضافية عن العناصر المستهدفة أو مصيرهم.

من جانبها، قالت شبكة «فرات بوست» إن قوات التحالف نفذت عملية إنزال ضخمة في «مزرعة يعرب»، وذلك عبر مروحيات أميركية دخلت من الأراضي العراقية.

وأشارت إلى أن المنطقة شهدت اشتباكات عنيفة، تبعها انفجار ضخم ناجم عن قصف منازل كان يتحصن به المطلوبون، والذين يرجح أنهم من التنظيم.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، باعتقال قيادي في التنظيم، بعد مقاومته، في العملية المشتركة بين قسد والتحالف، ترافق ذلك تبادل إطلاق النار بين الطرفين، استمر قرابة الساعة، في المنطقة التي تبعد نحو 14 كيلومترا غربي الرقة، في مزارع يعرب، بالقرب من المخيمات العشوائية على الطريق الواصل بين مدينتي الطبقة والرقة.

وقال المرصد أن العملية جاءت، بعد رصد تحركات القيادي في منطقة المخيمات التي تأوي نازحين من تدمر والسخنة وحلب وحماة، حيث يتخفى قادة وخلايا داعش بين نازحي تلك المخيمات.

كما سمع دوي انفجارات في المنطقة، وسط تحليق لطائرات مروحية بشكل مكثف في أجواء مدينتي الطبقة والرقة والطريق الواصل بينهما، تزامنا مع عملية الإنزال.

وذكر المرصد أن القيادي من الصف الأول في التنظيم، وقد حاول مقاومة التحالف الدولي واستمرت الاشتباكات لنحو ساعة إلا أن عناصر حمايته استسلموا فورا وجرى اعتقاله حيا. وأشار المرصد، الى ان قياديا سبق اعتقاله في مناطق سيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا هو من أدلى بمعلومات عن وجود القيادي في هذه المنطقة..