ناصر العنزي

قلب كاظمة الطاولة على الجهراء وتغلب عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب عبدالله الخليفة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري زين الممتاز ، وبتلك النتيجة أصبح للفائز 4 نقاط فيما تعرض الجهراء للخسارة الثالثة على التوالي بلا نقاط.

وشهد الشوط الأول تبادل هجمات سريعة بين الطرفين تمكن به الجهراء من خطف هدف مبكر عن طريق المحترف بيدرو "6" والمحافظة عليه رغم السيطرة الميدانية لكاظمة إلا ان كل محاولاته اصطدمت بصلابة دفاع الجهراء والذي شن أيضا هجمات مرتدة سريعة كاد من خلالها يسجل بيدرو هدفا ثانيا لولا تدخل عماد الدين غزي. واحتاج " البرتقالي " لمعادلة الهدف إلى التركيز في كراته الأخيرة والتي باءت بالفشل رغم أنه حصل على 7 ركلات ركنية دليلا على تهديده مرمى الخصم، كما أحسن حارس الجهراء حمد الخالدي في ابعاد كرات خطرة ، وخسر كاظمة خدمات قائد الفريق النشط ناصر الفرج في نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة وحل محله أحمد عرسان .

وفي الشوط الثاني ادرك كاظمة التعادل برأسية المهاجم توني من تمريرة عرضية منقنة من ناصر فالح 69 ، وسجل الجهراء هدفا عن طريق عبدالله النجدي غير ان الحكم ألغاه بداعي التسلل بناء على قرار ( الڤار) 83 . وقد شهد الشوط الثاني فرصا لم تستثمر من الفريقين قبل ان يقلب كاظمة الطاولة بهدف الفوز في الوقت بدل الضائع عن طريق المدافع المتقدم ميشيل ميلاد 105 اثر تمريرة رأسية من توني.

أدار المباراة الحكم عبدالله عرب وجاءت قراراته سليمة.