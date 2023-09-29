قتل وجُرح العشرات في هجوم انتحاري استهدف حشدا كان يشارك في موكب لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في ولاية بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وأدى هجوم انتحاري آخر نفذه رجلان في مسجد على بعد مئات الكيلومترات شمالا في ولاية خيبر بختنخوا، إلى انهيار سقف ومقتل أربعة أشخاص على الاقل.

ففي بلوشستان قال مسؤولون إن انتحاريا فجر عبوة بينما توافدت مواكب انطلقت من مساجد الأحياء إلى نقطة تجمع في ماستونغ، على بعد 40 كلم تقريبا جنوب كويتا عاصمة الولاية.

واكتظت المستشفيات بالجرحى ولجأت سلطات الولاية إلى منصات التواصل الاجتماعي لإطلاق نداءات للتبرع بالدم.

وقال نائب المفتش العام في شرطة بلوشستان منير أحمد شيخ لوكالة فرانس برس "يمكنني أن أؤكد أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 52 وأكثر من 70 جريحا.

وأعلن وزير الإعلام في ولاية بلوشستان جان اشكزاي الحداد لثلاثة أيام وعلى بعد مئات الكيلومترات شمالا في هانغو بولاية خيبر بختونخوا، قتل أربعة اشخاص في انهيار سقف مسجد نجم عن تفجير انتحاري.

وقال المسؤول في الشرطة نسار أحمد لوكالة فرانس برس إن "مسلحين يحملان رشاشات آلية وقنابل يدوية وسترات ناسفة حاولا اختراق التدابير الأمنية للمسجد".

وأضاف "تم اعتراضهما على المدخل الرئيسي ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار. أحدهم فجّر سترته فيما تمكن الآخر من دخول المسجد من نافذة".

ومعظم الذي كانوا داخل المسجد تمكنوا من الهرب مع بدء إطلاق النار، لكن تفجير الانتحاري الثاني للسترة الناسفة أدى إلى انهيار سقف المسجد ومقتل أربعة أشخاص.