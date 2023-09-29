توفيت عميدة مجلس الشيوخ الأميركي ديان فينشتاين، التي تعدّ شخصية تاريخية في الحزب الديموقراطي، عن عمر يناهز 90 عاماً، حسبما أعلنت وسائل إعلام أميركية.

وكانت فينشتاين أول امرأة تشغل منصب عمدة سان فرانسيسكو قبل أن تشغل منصب عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا لأكثر من 30 عاماً، وعرفت بأنها سياسية عنيدة وشخصية مؤثّرة في مجلس الشيوخ.

لكنّها تعرّضت لانتقادات من يسار الحزب الديموقراطي منذ عدّة أشهر بعد تحقيق صحافي سلّط الضوء على تدهورها المعرفي.

وأعلنت فينشتاين اعتزالها السياسة في فبراير الماضي، مشيرة إلى أنها لن تترشح مرة أخرى في انتخابات العام 2024.

وأشاد الرئيس جو بايدن بصفات ديان فينشتاين "الصديقة المقرّبة"، لافتاً بشكل خاص إلى دورها كرائدة للمرأة في السياسة.

وشغلت فينشتاين منصب عمدة مدينة سان فرانسيسكو لمدة عشر سنوات، بعد اغتيال سلفها جورج موسكون والسياسي هارفي ميلك.

وكانت قد دعمت حرب جورج دبليو بوش الابن في العراق وبرزت كعضو مؤثّر في لجنة الاستخبارات. واشتهر تقريرها المؤلّف من آلاف الصفحات والذي يوضح أكاذيب وكالة الاستخبارات المركزية بشأن التعذيب في سياق "الحرب على الإرهاب".