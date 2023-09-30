هطلت كميات قياسة من الأمطار تجاوزت 15 سنتيمترا وتسببت في حالة من الشلل لمناطق شاسعة من مدينة نيويورك، مما أعاق السفر البري والانتقال عبر مترو الأنفاق بالمدينة والمطارات الكبرى.

وأعلنت الحاكمة كاثي هوتشول والعمدة اريك أدامز حالة طوارئ في نيويورك مع تعطل السيارات في مياه الفيضانات وغرق الأقبية، مع قيام رجال الإنقاذ بإنقاذ مواطنين كانوا في خطر بسبب ارتفاع مستوى المياه مع إصدار تحذيرات من مياه الفيضانات في منهاتن وبروكلين وكوينز وستيتن ايلاند.

وارتفع مستوى الأمطار الساقطة إلى 20 سنتيمترا في مطار جون إف كينيدي، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، ليصبح يوم الجمعة أكثر يوم شهد أمطارا منذ بدء السجلات هناك في عام .1948 وحذرت الهيئة من استمرار هطول الأمطار لساعات وخطر استمرار الفيضانات على

الطرق السريعة والشوارع والأنفاق. كما تم الإبلاغ عن حالة من الفوضى في مترو الأنفاق أيضا.