المطيري: دور الصيدلي لا يقتصر على صرف العلاج ولكن أشمل وأعم من ذلك

المهنا: الاحتفال ركز على الأشياء التي لا يعرفها المريض مثل الفيتامينات وطريقة استخدامها

البطاح: للصيادلة دور مهم وفعال جدا في تقديم الخدمات للمرضى والمجتمع

آلاء محمد: الصيدلي جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية بل ركن أساسي فيها



احتفل قسم الصيدلة بمستشفى الفروانية بيوم الصيدلي العالمي، الذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد العالمي للصيادلة.



في هذا الإطار قال الصيدلي خالد المطيري: أهنئ الزملاء الأعزاء بمناسبة يوم الصيدلي العالمي، وكذلك أشكرهم على هذه الفعالية الناجحة التي قاموا بها بمستشفى الفروانية ، مبينا ان دور الصيدلي لا يقتصر على صرف العلاج، ولكن دوره أشمل وأعم في خدمة المجتمع، وكذلك مهنة الصيدلة لا تعتبر مهنة مساندة للطب، ولكنها مهنة أساسية في المنظومة الصحية، ومن ثم نتمنى أن تنظر الوزارة بعين الاهتمام لهذه المهنة وتلبي بعض مطالب الصيادلة المقدمة للوزارة.



من جهتها، باركت رئيسة قسم الصيدلة بمستشفى الفروانية رشا المهنا للصيادلة بيومهم العالمي، مبينة أن احتفالية اليوم ركزت على موضوع سلامة المرأة، وركزنا بشكل أخص على الأشياء التي لا يعرفها المريض مثل الفيتامينات، وطريقة استخدامها، والتعارض بين الفيتامينات والأدوية.



وأضافت أننا كذلك ركزنا على موضوع مهم، وهو موضوع الأعشاب التي تضاف للطعام أو مع أشياء يستخدمها المريض ولا يعرف أنها لها تأثير عليه، وأن هناك تضاربا بينها وبين الأدوية التي يتناولها.



بدورها قالت رئيس مكتب الخدمات الصيدلانية نوير البطاح:



نحتفل اليوم بيوم الصيدلي، الذي يوافق يوم 25 سبتمبر، والذي يصادف تأسيس اليوم العالمي للصيادلة حيث يحتفل الصيادلة بيوم الصيدلي، لما للصيادلة من أثر كبير وفعال في الجسد الطبي.



من ناحيتها أكدت الصيدلانية آلا محمد أن اليوم العالمي للصيدلي ما هو إلا تكريم لكل صيدلي باعتباره جزءا لا يتجزأ من المنظومة الصحية، وركنا أساسيا فيها.