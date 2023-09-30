ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 8 أشخاص بتهمة ادارة مسكن خاص كمطعم غير مرخص ويقدم لرواده المشروبات الكحولية المستوردة والمصنعة محلياً ولحوم الخنزير.



‏فقد توصلت إدارة البحث الجنائي والرخص من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري عن قيام عدة أشخاص بإدارة مسكن خاص ويعمل كمطعم غير مرخص ويقدم للزبائن لحوم الخنزير والمشروبات الكحولية، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم تشكيل فريق من قبل إدارة البحث الجنائي والرخص وضبط جميع القائمين على ادارة المطعم.



‏وتم العثور على 489 زجاجة تحتوي على مشروبات كحولية مصنعة محلياً و54 جركل يحتوي على مواد كحولية و10 زجاجات كحولية مستوردة و218 كيلو غراماً من لحم الخنزير وتمت مصادرتها من قبل هيئة العامة للغذاء والتغذية بعد ضبطها، وتم العثور على مبالغ مالية نظير تقديم الخدمات لرواد الموقع.



‏وجار احالتهم والمضبوطات الى الجهات المختصة لإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.