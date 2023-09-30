آلاء خليفة
أعلن رئيس الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت مصعب الملا عن تزكية قائمة «الرؤية الطلابية» في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع فرنسا والدول المجاورة، وعليه يكون تشكيل الهيئة الإدارية على النحو التالي:
٭ خالد عايد العنزي - رئيس الهيئة الإدارية.
٭ محمد عبدالله الشمري - نائب رئيس الهيئة الإدارية.
٭ خليفة خالد الأنصاري - أمين السر.
٭ محمد أحمد الخميس - أمين الصندوق.
٭ سكينة عبدالله حسين - نائب رئيس شؤون مالطا.
٭ ميار حسين الصفار - نائب رئيس شؤون الطالبات.
٭ سلطان محمد العنزي - رئيس اللجنة الإعلامية.
٭ عبدالعزيز طرفي الشمري - رئيس لجنة شؤون الطلبة.
٭ محمد سعود الفضلي - عضوا.