

آلاء خليفة



أعلن رئيس الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت مصعب الملا عن تزكية قائمة «الرؤية الطلابية» في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع فرنسا والدول المجاورة، وعليه يكون تشكيل الهيئة الإدارية على النحو التالي:



٭ خالد عايد العنزي - رئيس الهيئة الإدارية.



٭ محمد عبدالله الشمري - نائب رئيس الهيئة الإدارية.



٭ خليفة خالد الأنصاري - أمين السر.



٭ محمد أحمد الخميس - أمين الصندوق.



٭ سكينة عبدالله حسين - نائب رئيس شؤون مالطا.



٭ ميار حسين الصفار - نائب رئيس شؤون الطالبات.



٭ سلطان محمد العنزي - رئيس اللجنة الإعلامية.



٭ عبدالعزيز طرفي الشمري - رئيس لجنة شؤون الطلبة.



٭ محمد سعود الفضلي - عضوا.