البراك لـ «الأنباء»: 7 خدمات طبية رئيسية من قبل الرعاية الصحية الأولية يتم تقديمها في «الزيارات المنزلية» لطريحي الفراش



عبدالكريم العبدالله



كشفت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة د.دينا الضبيب عن 2805 زيارات منزلية لعلاج طريحي الفراش من خلال الرعاية الصحية الأولية منذ مايو من العام الماضي حتى الآن.



وذكرت د.الضبيب في تصريح لـ «الأنباء» أن خدمة «الزيارات المنزلية» لطريحي الفراش تتم عبر حجز موعد «إلكترونيا» من خلال منصة وزارة الصحة أو الطلب المباشر من المركز الصحي التابع له طريح الفراش حسب عنوان السكن مع تعبئة طلب من قبل ذوي المريض.



وأشارت إلى وجود فريق متكامل من أطباء الرعاية الصحية الأولية متخصصين لمتابعة الطلبات وسرعة تنفيذها، فضلا عن تقييم الخدمات المقدمة من خلال استبيان رضا المراجعين وذويهم، علاوة على متابعة طلبات الاستشارة من الأقسام المساندة والرعاية الثانوية.



بدورها، قالت منسقة خدمة الزيارات المنزلية متعددة التخصصات د.فجر البراك إن هناك 7 خدمات طبية رئيسية من قبل الرعاية الصحية الأولية يتم تقديمها في «الزيارات المنزلية» لطريحي الفراش.



وتابعت: الخدمة الأولى هي خدمة الاستشارات الطبية والتقييم السريري وعلاج الأمراض المزمنة والمتابعة الدورية للمسنين طريحي الفراش من قبل طبيب الرعاية الأولية، أما الخدمة الثانية فهي خدمات التمريض مثل «الضماد وغيار الجروح» وإعطاء الأدوية عبر الوريد أو تحت الجلد حسب توصيات الطبيب المعالج، بينما تتمثل الخدمة الثالثة بالتغذية العلاجية لحالات كبار السن والحالات الخاصة، يليها الرابعة وهي الاستشارات الدوائية والتأكد من مأمونية الأدوية.



وأضافت: أما الخدمة الخامسة في الزيارات المنزلية فتتمثل في «التحاليل المخبرية» وسحب عينات الدم، ومن ثم السادسة وهي خدمات الأسنان وتقديم العلاج التحفظي، فضلا عن الخدمة السابعة والأخيرة وهي خدمة «الطعوم الموسمية».



ولفتت د.البراك إلى أن هناك خدمات مقدمة من قبل التخصصات المساندة والثانوية للرعاية الصحية، وهي خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل عن طريق بعض التمارين لبعض حالات الجلطة الدماغية وغيرها، فضلا عن خدمة العلاج بالعمل والتأكد من مأمونية البيئة المنزلية وتحسين القدرات الذهنية وتقليل حالات السقوط، بالإضافة إلى خدمات النطق والبلع وتقديم خدمات التقييم كفحص أولي للبلع والعلاج، والرعاية التلطيفية لمرضى السرطان، والتقييم عن بعد لحالات العيون، وخدمات تبديل الشق الحنجري.



أنواع الخدمات الطبية من قبل الرعاية الصحية الأولية:



1- الاستشارات الطبية والتقييم السريري وعلاج الأمراض المزمنة والمتابعة الدورية للمسنين طريحي الفراش من قبل طبيب الرعاية الأولية.



2- خدمات التمريض مثل الضماد وغيار الجروح وإعطاء الأدوية عبر الوريد او تحت الجلد حسب توصيات الطبيب المعالج.



3- التغذية العلاجية لحالات كبار السن والحالات الخاصة.



4- الاستشارات الدوائية والتأكد من مأمونية الأدوية.



5- التحاليل المخبرية وسحب عينات الدم.



6- خدمات الأسنان وتقديم العلاج التحفظي.



7- الطعوم الموسمية.





الخدمات المقدمة من قبل التخصصات المساندة والثانوية للرعاية الأولية:



1- العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل عن طريق بعض التمارين لبعض حالات الجلطة الدماغية وغيرها.



2- العلاج بالعمل والتأكد من مأمونية البيئة المنزلية وتحسين القدرات الذهنية وتقليل حالات السقوط.



3- النطق والبلع وتقديم خدمات التقييم كفحص أولي للبلع والعلاج.



4- الرعاية التلطيفية وتخفيف بعض الأعراض للحالات المتقدمة لمرضى السرطان.



5- التقييم عن بعد لحالات العيون.



6- تبديل أنبوب الشق الحنجري لحالات tracheostomy.