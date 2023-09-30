عاطف رمضان



قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري ان سيارة «بوم تراك» تحمل طابوقا بارتفاع أعلى من المصرح به اصطدمت بجسر بالدائري الخامس وتسبب في إغلاق الطريق.



وأضافت هيئة الطرق ان بوم رافعة السيارة علق بأحد عوارض الشدة المعدنية المؤقتة للجسر الكائن على الدائري الخامس مما أدى إلى سقوط الشدة المعدنية.



ولفتت إلى ان الجسر ضمن العقد رقم «هـ ط/266».



وتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتأمين الطريق لعمل اللازم ورفع الشدة المعدنية من الطريق وتم فتح الطريق.



وأكدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري احتفاظها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المركبة.