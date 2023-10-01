

اقتنص الأهلي بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا بفوز سهل على حساب ضيفه سان جورج الإثيوبي 4-0، في لقاء الإياب بدور الـ 32، مكررا فوزه ذهابا على بطل إثيوبيا 3-0 ومتقدما خطوة في مشوار الدفاع عن اللقب الذي توج بنسخته الأخيرة.



سجل الرباعية كل من محمد مجدي أفشة، ومحمود عبد المنعم كهربا (هدفين) لكل منهما، في الدقائق (10 و34 و39 و62) على التوالي.



كما حسم بيراميدز تأهله لمرحلة المجموعات في ظهوره الأول بدوري أبطال أفريقيا بفوزه العريض على ضيفه الجيش الرواندي (6-1)، بعد تعادله بدون أهداف في لقاء الذهاب في رواندا، حيث قاد مصطفى فتحي الفريق لتحقيق الفوز العريض بتسجيله 4 أهداف «سوبر هاتريك» بدأت في الدقيقة (18) من تسديدة رائعة، اتبعها بثلاثية في الدقائق (56،61،81)، بينما سجل وليد الكرتي في الدقيقة (21) ومحمد الشيبي في الدقيقة (70).