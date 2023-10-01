الدوحة - فريد عبدالباقي



حقق السد العديد من المكاسب بعد ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري القطري لكرة القدم، وذلك بعد اعتلائه الصدارة للمرة الأولى هذا الموسم منفردا برصيد 13 نقطة، حيث تغلب على الغرافة 4-0، سجل رباعية السد أكرم عفيف وحسن الهيدوس وعلي أسد (هدفين) في الدقائق «27 ضربة جزاء و30 و54 و60»، وليتوقف رصيد الغرافة عند 10 نقاط ويظل في المركز الخامس.



واستفاد السد من سقوط منافسه الريان الذي تلقى الهزيمة الأولى له هذا الموسم أمام الوكرة 2-3، سجل ثلاثية الوكرة المحترف المغربي أيوب عسال، والجزائري محمد بن يطو (هدفين) في الدقائق «17 و5+45 و53»، فيما سجل هدفي الريان المحترف المغربي أشرف بن شرقي، ورودريغو تاباتا في الدقائق «7 و54».



وبذلك توقف رصيد الريان عند 12 نقطة، ليحتل المركز الثاني، وتقدم الوكرة إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة.



في مباراة أخرى، استعاد الدحيل حامل اللقب عافيته عندما تغلب على المرخية 2-1، سجل هدفي الدحيل المهاجم الكيني مايكل أولونغا، والبرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقائق «16 ضربة جزاء و5+45»، وسجل هدف المرخية الوحيد المغربي إدريس فتوحي في الدقيقة 23.



رفع الدحيل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، ويتذيل المرخية المركز الأخير بلا رصيد.



استطاع الأهلي تحقيق أول انتصار له في الدوري بفوزه الكاسح على معيذر 4-2، ليغادر الأهلي المركز الأخير ويحتل المركز العاشر برصيد 3 نقاط، وتجمد رصيد معيذر عند 4 نقاط في المركز الثامن.



واصل أم صلال تحقيق نتائجه المتميزة في الدوري، وتغلب على الشمال 3-1، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط ويحتل المركز السادس، وفيما مني الشمال بهزيمته الثانية هذا الموسم ليتراجع إلى المركز التاسع ويتوقف رصيده عند 3 نقاط.



تمكن العربي من فك عقدته بتحقيق فوزه الأول بعد سلسلة من النتائج المخيبة لآمال جماهيره هذا الموسم، حيث تجاوز نادي قطر بهدف نظيف سجله المهاجم السوري عمر السومة في الدقيقة 59، ليترفع رصيد العربي إلى 6 نقاط، ليحتل المركز السابع، ويتجمد رصيد نادي قطر عند نقطتين ويحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير.



هذا، واستنكرت إدارة نادي الريان في بيان رسمي تعطل تقنية الـ VAR في مباراة فريقها مع الوكرة وتقديم احتجاج رسمي. وجاء في البيان: يبارك نادي الريان لفريق الوكرة بفوزه بنتيجة 2-3، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد الجنوب في إطار الجولة الخامسة من دوري نجوم EXPO.



وتابع البيان: يستنكر نادي الريان ما حدث خلال المباراة من غياب تقنية الـ VAR، وعدم إخطار النادي بهذه المشكلة إلا بعد بداية المباراة من قبل حكم الساحة والحكم الرابع في الدقيقة الثالثة، وهذا ما أثر بشكل كبير على سير المباراة، حيث لم يكن لدى جميع اللاعبين معرفة بهذا الشيء قبل انطلاق المباراة، كما أثر غياب الـ VAR على نتيجة المباراة، واحتساب الهدف الأول لنادي الوكرة عن طريق لاعب يقف في موقع التسلل بشكل واضح.



وكما يؤكد نادي الريان أن الأخطاء جزء من المباراة ولعبة كرة القدم، ولكن بتطور كرة القدم والتقنيات العالية أصبحت تقنية الـVAR عاملا مساعدا للحكم لتطبيق العدالة اللازمة، كما يؤكد النادي على تقديمه احتجاجا رسميا لمؤسسة دوري نجوم EXPO على هذه الحادثة.



من جانبه، رفض رئيس لجنة الحكام في الاتحاد القطري لكرة القدم هاني بلان فكرة إعادة مباراة الريان والوكرة، مؤكدا أنه غير قانوني، لأن تقنية الـ VAR ليست من العناصر الأساسية.



وقال بلان إن حكم المباراة أبلغ الفريقين بتعطل تقنية الـ VAR رغم أنه غير ملزم بذلك.



واعترف بلان بأن الهدف الأول لفريق الوكرة الذي سجله في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، جاء من تسلل على لاعب الوكرة وهو هدف غير صحيح، مضيفا أن الأخطاء تقع في كل المباريات.