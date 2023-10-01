خاض منتخبنا الوطني لبراعم هوكي الجليد مباراتين وديتين مع فريق أكاديمية «جالاكسي» في معسكره الذي أقيم في دبي، وذلك ضمن إطار الخطة التحضيرية لإعداد أجيال المستقبل وتعزيز المنتخبات الوطنية وصقل المهارات مبكرا بهدف إعطاء الخبرة الميدانية اللازمة لتطوير مستوى منتخب البراعم وتمهيدا للمشاركات الدولية المقبلة.



وفي هذا السياق، قال رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي: «نركز على رفع مستوى المنتخبات الوطنية وصقل المواهب الصغيرة وتطويرها للوصول بها إلى أعلى مستويات الجاهزية تحضيرا للمشاركة في البطولات الدولية المختلفة ونتطلع إلى رفع اسم وعلم الكويت في مختلف المحافل الدولية. وتابع: عادت المباراتان الوديتان بالفائدة القصوى على اللاعبين إذ اكتسبوا العديد من الخبرات الميدانية عبر الاحتكاك بفريق ذي درجة متقدمة في البطولات الدولية والمحلية في الإمارات».



وأشاد بالاستقبال الذي حظيت به بعثة منتخبنا في الإمارات، مؤكدا انعكاس روح الأخوة والمحبة بين البلدين، ومشيرا إلى أن التعاون سيقود المنتخبات الوطني واللعبة بصورة عامة إلى الأمام للمزيد من التطور والنجاح.