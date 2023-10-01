بدأ موسم الانفلونزا الموسمية وما يسمى في سورية «الكريب» الذي يترافق غالبا مع بداية فصل الشتاء وتقلبات درجات. ومع تفشي «الكريب» يلجأ السوريون عادة إلى الصيدلي لصرف الدوية الخاصة او حتى اللجوء الى الطب البديل وتناول الأعشاب الطبية «الزهورات» كالنعناع واليانسون والبابونج والزنجبيل، ويتجنبون زيارة الطبيب ما امكنهم ذلك، بسبب ارتفاع أجرة المعاينة.



وأكد أخصائي الأذن والأنف والحنجرة د. عبدالله غزال أن أكثر الحالات التي تزور العيادة حاليا من مرضى ما يسمى «الكريب أو الإنفلونزا الموسمية»، مضيفا لموقع «أثر»: «لاحظنا ازدياد عدد حالاته منذ بدء العام الدراسي، إذ الاختلاط في المدارس يزيد العدوى التنفسية بين الطلاب ويساهم بانتشار العدوى، والأطفال يقومون بنقل العدوى للأهالي، كما أن نقص المناعة يزيد الإصابة بالكريب».



وعن أعراض الكريب، قال د.غزال إنه «مرض فيروسي موسمي، يكثر بين شهري نوفمبر وديسمبر، ويحدث نتيجة عدوى تصيب الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي، ومدة حضانته من يوم لأربعة أيام، وتظهر بعدها أعراضه وهي ارتفاع الحرارة، احتقان البلعوم والجيوب الأنفية، تعب عام وألم عضلي، سيلان الأنف والتهاب البلعوم وضيق في التنفس».



أما عن صرف الأدوية من الصيدلية من دون الرجوع لطبيب مختص، فأوضح د. غزال أنه من الأخطاء الشائعة لدى المرضى ذهابهم لصرف الدواء من الصيدليات من دون استشارة طبية، إذ إن سوء استعمال المضادات والعلاج الخاطئ ينتج عنه عدد من الاختلاطات بالإضافة إلى إحساس المريض بالتعب والإرهاق.



ودعا إلى الإكثار من السوائل الدافئة والزهورات والتبخر بالبابونج للتخفيف من الاحتقان واستخدام كمادات فاترة للتخفيف من ألم الصداع والجيوب الأنفية.



بدوره، أوضح الصيدلي محمد الطويل لذات الموقع «أن في هذه المدة بدأ موسم الكريب، وبذلك سيزيد الطلب على أدوية الكريب، لافتا إلى أن 99% من الأهالي يطلبون دواء معينا من دون الرجوع إلى الطبيب لتفادي أجرة المعاينة المرهقة لهم، ويطلبون الشراء بالظرف الواحد».



أما عن تأثير ارتفاع سعر الدواء، فقال الطويل: «ارتفاع أسعار الدواء أسهم بتخفيض بيع الأدوية بنسبة 40% من دون مبالغة، والصرف اقتصر تقريبا على الأدوية الضرورية مثل الضغط والقلب».



يذكر أن ارتفاع سعر معاينة الطبيب التي تبدأ من 25 ألفا وحتى 50 ألفا وارتفاع أسعار الدواء وخصوصا الالتهاب، جعل المرضى يقومون بالغرغرة الفموية وشرب الزهورات والمسكنات من دون اللجوء للطبيب.