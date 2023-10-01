القاهرة - مجدي عبدالرحمن



تنطلق أولى جلسات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية.



ومن المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الرابع أجندة تشريعية مهمة تتضمن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تصل إلى 25 قانونا، بعضها تتقدم به الحكومة مع بدء دور الانعقاد، وتتعلق بتعديلات على قوانين لتخفيف العبء على المواطنين استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين وزيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف عبء ضريبة الدخل على الموظفين، في ظل التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، بالإضافة إلى تقديم تيسيرات جديدة للمصريين المقيمين بالخارج.



كما تتضمن الأجندة تشريعات حكومية مهمة موجودة بالمجلس بعضها لم يتسن للجان البدء في مناقشتها نظرا لإحالتها إليها في آخر جلسة لدور الانعقاد الثالث، والبعض الآخر بدأت اللجان في مناقشتها من دور الانعقاد الثالث وستواصل مناقشتها مع بدء اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع، ومن بين هذه التشريعات قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تنتظره شريحة كبيرة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة في التقاضي، وقانون العمل، والطفل، والعقوبات لمواجهة التحرش والتنمر، وقانون حقوق المسنين، وعدد من التشريعات لتحسين البيئة الصحية مثل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة.



كما تتضمن الأجندة تشريعات تخص منظومة البناء، والتي تتعلق بقطاع عريض من المواطنين، مثل قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وتعديلات قانون البناء الموحد.