القاهرة - هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في كل النواحي على مدار أكثر من 9 سنوات.



وقال مدبولي - في كلمته خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - «إنه لشرف كبير لي ومسؤولية عظيمة أن أقف أمامكم لكي استعرض ما قامت به الدولة على مدار أكثر من 9 سنوات من إنجازات في كل مناحي الحياة والتي تخدم المواطن، إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة لم تحدث من عقود، ولا أبالغ إذا قلت لم تحدث من قرون».



وقال مدبولي في كلمته «الحقيقة كيف نبدأ قصة حكاية هذا الوطن ونحن في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية وما سببته من تداعيات وتحديات كبيرة من تضخم وارتفاع في أسعار السلع التي جعلت جميع الدول على مستوى العالم، وخاصة الدول النامية ومنها مصر التي تعاني من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار.. وأصبح لسان حال المواطن اليوم بالرغم من كل ما يراه من إنجازات يتساءل عن هذه الأزمة كيف سنخرج منها ويتساءل أيضا كيف ستكون مصر دولة مثل دول كثيرة نراها اليوم في العالم وأصبحت هذه الدول أمثلة للنجاح والتقدم».



وأضاف مدبولي «دائما المواطن يتساءل متى سنكون دولة اقتصادها بنفس قوة دول مثل اليابان وكوريا والصين والصين وألمانيا ولا حتى ماليزيا التي أصبحت حاليا من الدول المتقدمة».



وتابع قائلا: «إن ما وصلت إليه هذه الدول اليوم والشكل الذي أصبحت عليه، لم تصل إليه في يوم وليلة، وهذا ما يجب علينا جميعا أن نعرفه.. فاليوم إذا كانت ماليزيا من الدول المتقدمة وسنغافورة من أحسن الدول على مستوى العالم وألمانيا التي بدأت تجربتها بعد الحرب العالمية الثانية حيث بدأت من دمار شامل واليوم أصبحت رابع اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا إلى جانب الصين النموذج القوي والعملاق، فإن هذه الدول لم تصبح ذات شأن في يوم وليلة، بل أخذت وقتا وتعبا وعملا مستداما ومتواصلا على مدار عقود»، مشيرا إلى أن سنغافورة لكي تحقق التنمية والنهضة التي وصلت إليها ظلت على مدار أكثر من 20 عاما لكي تصل إلى ما هي فيه بعد عمل بشكل متواصل.



وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التجارب للدول الناجحة التي أصبحت متقدمة، أثبتت أن التنمية كانت هي الأولوية الكبرى ومفتاح حل مشكلاتها.



وأضاف أن إقامة المشروعات كذلك تأتي من ضمن الثوابت لتقدم الدول ونهوضها، بالإضافة إلى وجود برنامج وطني طموح يصاغ بسواعد أبنائها وليس من خلال مكاتب استشارية عالمية.



وأوضح مدبولي أن التوسع في الإنفاق يأتي كذلك ضمن ثوابت تقدم الدول، مبينا في هذا الصدد أن بناء البلد وأن تكون جاذبة للاستثمارات لابد من تواجد البنية التحتية.



ولفت إلى أن ماليزيا، سنغافورة، ألمانيا والصين قامت بالاستثمار في البنية التحتية ما بين 20 و40% من الناتج الإجمالي المحلي لها على مدار عقود في البنية التحتية، مشيرا إلى أن أقل دولة منها قامت بالاستثمار ما بين 20 و25% لمدة لا تقل عن عقدين حتى تتمكن من النهوض.



وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن كل هذه التجارب الناجحة كانت تقودها قيادة لديها رؤية وإصرار على التنفيذ، مؤكدا أن هذه القيادات استطاعت أن تبني أساسا لاستمرار الدولة على هذا النهج ولم تتراجع.



وأشار مدبولي إلى أن التجربة لا تنتهي في 5 أو 10 سنوات، لافتا إلى أن هناك تساؤلات من بعض الأشخاص والمفكرين حول متى يشعر المواطن بثمار التنمية والنهضة الشاملة، على الرغم من أن التجربة المصرية مدتها 9 سنوات، وبالرغم من كل التنمية والتطوير.



وأوضح رئيس الوزراء أن أقل مشوار لدول (ماليزيا، سنغافورة، ألمانيا، الصين) استغرق على الأقل 20 سنة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الصين أعلنت أنها بدأت في خفض معدلات الفقر بعد 22 سنة من الشغل المتواصل من برنامج التنمية الشاملة.