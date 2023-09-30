عبدالله قنيص -محمد الجلاهمة



تمكن رجال مباحث الجهراء، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص بسرقة الأغنام والكيابل النحاسية وخزانات المياه، والذي يتكون من أربعة اشخاص اعترفوا بالتحقيقات الأولية، وجار حصر عدد السرقات.



وقال مصدر أمني، ان معلومات وردت الى رجال مباحث الجهراء، وتحديدا مباحث تيماء، عن رصد تشكيل عصابي، مكون من مواطن وبدون ووافدين سوريين، تخصص بسرقة الأغنام وكيابل وخزانات، وعليه تم تتبع خيوط القضية حتى ضبطت الشاحنة الصغيرة التي يستخدمها المتهمون بعملياتهم، وعند ضبطهم والاستعلام عنهم اتضح ان اثنين من المضبوطين مطلوبان على ذمة قضايا، وتم احتجاز المتهمين لحصر عدد القضايا التي قاموا بتنفيذها.