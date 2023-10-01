في إطــــار الشــــراكة الاستراتيجية التي تجمع بنك الكويت الوطني مع شركة الاتصالات الرائدة Ooredoo الكويت، يمكن لعملاء الوطني الاستفادة من العروض الحصرية التي تقدمها Ooredoo، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الشركة بمناسبة إطلاق هاتف «iPhone 15» الجديد، يوم الخميس الماضي بالمقر الرئيسي للشركة. ويمكن لعملاء بنك الكويت الوطني الاستفادة من العروض المميزة التي تقدمها شركة Ooredoo، وتشمل عروضا حصرية على هاتف iPhone 15 الجديد لعملاء البنك، بالإضافة، وأولوية الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى تحديد مكان خاص بخدمة عملاء الوطني.



وتشمل العروض والمميزات التي تقدمها Ooredoo لعملاء بنك الكويت الوطني:



- خصم ١٠% على الاشتراكات الشهرية.



- أولوية الحصول على الهاتف.



- أفضلية بقائمة الانتظار مع كاونترات مخصصة لعملاء البنك في الفرع الرئيسي للشركة.



- التمتع بدخول قاعة VIP بمبنى الشركة وذلك لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة والتي تشمل عملاء باقة الذهبي والخدمات المصرفية المميزة.



ويمكن لعملاء البنك من حاملي بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية- الفئة التجارية الحصول لغاية 10% نقاط KWT من الوطني عند الدفع بواسطة البطاقة خلال الحفل. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «سعداء بشراكتنا مع مؤسسة رائدة مثل Ooredoo الكويت، في ظل استراتيجيتنا لتعظيم استفادة عملائنا بالعلاقات الراسخة التي تربطنا بالمؤسسات الرائدة بكافة المجالات، بهدف تلبية احتياجاتهم ومواكبة تطلعاتهم في الحصول على أفضل الخدمات والعروض الاستثنائية». وأضاف: يعكس ما نقدمه لعملائنا من عروض حصرية ومميزة سعينا لحصوله على تجربة مصرفية شاملة من خلال منحهم أفضل العروض والمزايا والخدمات التي تناسب أنماط حياتهم المتنوعة من مختلف الشرائح والأعمار، كما أكد أن رضا العملاء يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية بنك الكويت الوطني، لذلك سيواصل البنك سعيه الدؤوب لتوفير أفضل الخدمات والمزايا لعملائه بما يلبي متطلبات أنماط حياتهم المتغيرة والمتنوعة.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة مصرفية رائدة بحجم بنك الكويت الوطني، والتي تعكس التزامنا الراسخ وسعينا الدؤوب من أجل توفير أحدث المنتجات والخدمات والحلول الرقمية الأكثر تطورا إلى عملائنا وبما يسهم في تلبية كافة احتياجاتهم».



ويعتز بنك الكويت الوطني بنجاحه على مدار السنوات الماضية في الحفاظ على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية المميزة، كما يسعى باستمرار إلى توفير تجربة مصرفية أكثر ابتكارا لعملائه تشمل باقة من الخدمات المصرفية المتميزة وحلول الدفع الأكثر تطورا والعروض الحصرية والاستثنــــائية التي تتضافر من أجل تلبية احتياجات العملاء.



يقدم بنك الكويت الوطني لعملاء الخدمات المصرفية المميزة مجموعة حصرية من الخدمات، بما في ذلك: مدير علاقات عملاء مخصص لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة ومسؤول حساب مصرفي شخصي لعملاء الذهبي الذين يهتمون بجميع الاحتياجات المصرفية للعملاء بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى صالات الخدمات المصرفية الممتازة، والحلول الاستثمارية المتنوعة بما في ذلك: سمارت ويلث والوطني للوساطة، وباقة الخدمات المصرفية للعائلة، وخدمات الصراف الآلي المميزة التي تمنحهم الأولوية في إجراء معاملاتهم بطريقة سريعة وسهلة، بالإضافة إلى خدمة توصيل البطاقات إلى المنازل، والأولوية عند الاتصال بخدمة التواصل مع الوطني على 1801801 على مدار الساعة، وكذلك خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» الممتازة التي توفر توصيل المبالغ النقدية وخدمات المراسل على مدار العام. كما يحصل عملاء الخدمات المصرفية الممتازة على خدمة الرهن العقاري في 13 دولة حول العالم مستفيدين من الانتشار الجغرافي المتميز لشبكة الفروع الخارجية للبنك.