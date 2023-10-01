وجه النائب أ. د.حمد المطر سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء كما يلي:



تتولى وزارة التربية تنظيم العملية التعليمية في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تحقيق أفضل فرص تعليمية لأبنائنا الطلاب، بغية الحصول على جيل واع ومتعلم قادر على تحقيق الأهداف المرجوة منه، وذلك من خلال الإشراف على المدارس والمناهج التعليمية.



ويتبع الوزارة عدد من المدارس الحكومية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت كما تقوم بالإشراف على المدارس الخاصة وتنظيم عملها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ هل سلمت وزارة التربية مباني تابعة لها لأي من المدارس الخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ في حالة الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يوضح الآتي:



1 ـ أسماء المدارس الخاصة التي استلمت مباني تابعة للوزارة.



2 ـ أسماء ملاك هذه المدارس.



3 ـ هل سبق تسليم ملاك هذه المدارس مباني أخرى تابعة للوزارة؟



4 ـ هل لأي من هذه المدارس فروع أخرى؟ مع بيان اسم المدرسة وفروعها إن وجدت.



5 ـ مدة إيجار المباني.



6 ـ مساحة الأرض التي سلمتها والمساحة الإجمالية للمباني والمنشآت القائمة عليها (وذلك لكل مدرسة على حدة).



7 ـ القيمة الإيجارية للمدارس التي سلمت كل على حدة.



كما وجه سؤالا آخر للوزير جاء كما يلي:



في ظل استعداد مختلف الجامعات لاستقبال العام الجامعي الجديد، وتأهب جامعة عبدالله السالم لأول عام جامعي لها بعد مرور فترة إعداد وتجهيز طويلة للجامعة، طالعتنا الأنباء عن استقالة ثلاثة من أعضاء الهيئة الاستشارية للجامعة قبيل بداية الدراسة بفترة وجيزة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صــورة مــن قــــرار تشكيل الهيئة الاستشارية لجامعة عبدالله السالم واختصاصاتها.



2 ـ صورة من جميع محاضر اجتماعات الهيئة الاستشارية لجامعة عبدالله السالم والتوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات، مع بيان ما نفذ فعليا من هذه التوصيات.



3 ـ صورة من جميع القرارات الصادرة عن الهيئة الاستشارية لجامعة عبدالله السالم مع بيان ما نفذ منها.



4 ـ صورة من كتاب الاستقالة المقدم من ثلاثة من أعضاء اللجنة وما اتخذ تجاه هذه الاستقالة.