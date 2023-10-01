بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا موكبا دينيا قرب مسجد بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان ومسجدا في إقليم خيبر بختونخوا شمالي باكستان وأسفرا عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذين العملين الإرهابيين الشنيعين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين ويتنافيان مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مكغوتيسي اريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية بوتسوانا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.