أسامة أبوالسعود



تبدأ إدارة شؤون الحج والعمرة في التسجيل الإلكتروني لحجاج الكويت لإبداء الرغبة في أداء مناسك الحج لموسم 1445هـ ابتداء من اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني:



‏hajj-register.awqaf.gov.kw.



وسيتم فتح باب التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة اعتبارا من اليوم 1 أكتوبر الساعة 12 ظهرا إلى 10 نوفمبر المقبل الساعة 12 ظهرا.



وأصدرت إدارة شؤون الحج والعمرة كتيبا إلكترونيا يحتوي على جميع تفاصيل عملية التسجيل وأولوية القبول والشروط الخاصة بالحجاج سواء من المواطنين أوالمقيمين بصورة غير قانونية وهو تسجيل مبدئي خاص بهم لحين ورود موافقة الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.



وأوضحت الوزارة انه بعد إجراء الفرز والقبول للمتقدمين للحج هذا العام يقوم المرشح للحج بسداد مبلغ 25% من قيمة الحج لضمان التسجيل لدى الحملة. وأشارت إلى أنه يحق لمقدمي الطلب التغيير والاستبدال أثناء فترة التسجيل.



ولفتت إلى انه سيمنح المرشح للقبول مهلة 5 أيام لاستكمال التسجيل، ويشترط عليه سداد مبلغ 25% من قيمة الحج كدفعة أولى. وفيما يخص سياسة الإلغاء، أشارت وزارة الأوقاف، إلى انه في حال الإلغاء قبل 31/1/2024 يسترجع الحاج المبلغ كاملا، أما في حال الإلغاء بعد 31/1/2024 فيخصم المبلغ كاملا من الحاج.



وأوضحت «الأوقاف» أنه في حال سد الشاغر (المقعد الملغى) يسترجع الحاج اللاغي كامل المبلغ.



وأوضحت أنه بعد قبول الحاج وإتمام التسجيل لدى الحملة يحق له تغيير الحملة لمرة واحدة، وذلك في موعد أقصاه 31/1/2024، وتتم المصادقة مع برنامج «هويتي».