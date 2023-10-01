بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الـهـجوميـن الإرهابيين اللذين استهدفا موكبا دينيا قرب مسجد بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان ومسجدا في إقليم خيبر بختونخوا شمالي باكستان، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء العاجل.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مكغوتيسي اريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.